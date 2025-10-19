Тревел-блогер назвал десять идеальных направлений для одиноких женщин

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, назвал десять идеальных направлений для отдыха одиноким женщинам. Своим рейтингом он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Первое место в списке путешественника занял индонезийский остров Бали. «Сюда каждая вторая приезжает "найти себя". Но чаще находит массажиста с быстрыми руками и тарелку смузи-боулов. Мужиков хватает, но никому они не нужны — женщины тусуются в йога-студиях, смотрят закаты и обсуждают, как космос помогает им выбирать авокадо», — такими фразами описал он популярный курорт.

Испанский остров Ибица Тим назвал идеальным местом для женщин, которые устали от скучных свиданий с айтишниками. По его словам, мужчины на этом курорте — «просто фон для танцев и селфи».

На третьем месте в личном рейтинге блогера оказался Париж, который он описал как город, где можно часами сидеть в кафе, пить вино и флиртовать с официантом. «Мужчины тут так же нужны, как сахар в круассане — можно, но без него вкуснее», — пошутил автор публикации.

Кроме того, блогер включил в список Бангкок, Мальдивы, Нью-Йорк, Токио, Рио-де-Жанейро, Берлин и Исландию.

Ранее этот же тревел-блогер назвал десять курортов «только для мужиков», где отдых превращается в свободу без цензуры. Первое место в рейтинге заняли будапештские бани.