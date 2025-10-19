В аэропорту российского города ввели временные ограничения

Росавиация: Временные ограничения ввели в аэропорту Самары

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Самары (Курумоч). Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

20 сентября не менее пяти взрывов прогремело в Самаре и области. Местные жители сообщили, что громкие звуки в пригороде Самары стали слышны около 03:40 ночи.

До этого в Саратове дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал жилой дом. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. В результате происшествия один человек пострадал, строение получило повреждения.