Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
01:06, 19 октября 2025Путешествия

В аэропорту российского города ввели временные ограничения

Росавиация: Временные ограничения ввели в аэропорту Самары
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новостиы

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Самары (Курумоч). Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

20 сентября не менее пяти взрывов прогремело в Самаре и области. Местные жители сообщили, что громкие звуки в пригороде Самары стали слышны около 03:40 ночи.

До этого в Саратове дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал жилой дом. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. В результате происшествия один человек пострадал, строение получило повреждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто озвученное Путиным в разговоре с Трампом требование к Украине

    США предупредили о возможном нарушении перемирия со стороны ХАМАС

    Афганистан и Пакистан немедленно прекратят огонь

    Жители Германии выступили против выплат украинским беженцам

    Американский военный обратил внимание на конфуз с участием Зеленского в США

    Мантуров поручил проработать отсрочку нового утильсбора

    В аэропорту российского города ввели временные ограничения

    На Западе указали на непрактичность Tomahawk для Украины

    В Пензенской области ограничили работу интернета

    Зеленский раскрыл ответ Трампа о ракетах Tomahawk

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости