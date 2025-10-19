В Госдуме захотели ввести штрафы для водителей за прием некоторых лекарств

В России может появиться официальный список медикаментов, запрещенных для водителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу думского комитета по охране здоровья Сергея Леонова.

Инициативу планируют распространить на препараты, снижающие концентрацию внимания. Например, снотворные и седативные средства. Уточняется, что нарушителям может грозить лишение прав.

Ранее в России разрешили изымать автомобили у водителей, пойманных за рулем в состоянии опьянения, независимо от их доходов и жизненных обстоятельств. Поводом для рассмотрения стал случай россиянина, дважды попавшегося за рулем пьяным.