В России разрешили забирать авто у пьяных водителей в пользу государства. Как это будет работать?

В РФ разрешили изымать автомобили у пьяных водителей в пользу государства

В России разрешили изымать автомобили у водителей, пойманных за рулем в состоянии опьянения, независимо от их доходов и жизненных обстоятельств. Об этом говорится в решении Третьего кассационного суда общей юрисдикции.

Материальное положение нарушителей больше не будут учитывать

Поводом для рассмотрения стал случай россиянина, дважды попавшегося за рулем пьяным. Первый раз мужчина получил административное наказание, но спустя время вновь сел за руль после употребления алкоголя.

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД проверяют водителя автомобиля, попавшего в ДТП, на наличие алкоголя в организме Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Второй эпизод закончился уголовным делом — суд приговорил нарушителя к 240 часам обязательных работ, на два года лишил его водительских прав и постановил конфисковать автомобиль Mercedes-Benz CLA 200 в пользу государства.

Водитель пытался обжаловать решение, настаивая, что лишение машины ударит по его финансовому положению. Однако кассация оставила приговор без изменений.

«Конфискация автомобиля возможна, если водитель, ранее подвергнутый наказанию за нетрезвое вождение, снова совершает аналогичное правонарушение или отказывается пройти медосвидетельствование», — подчеркнули в суде.

Суд подчеркнул, что для конфискации достаточно двух обстоятельств:

машина принадлежит осужденному;

транспорт использовался при совершении преступления, предусмотренного статьями 264.1 или 264.3 УК РФ.

Все остальные детали, включая уровень дохода, наличие семьи, единственное это жилье или автомобиль, значения не имеют

ВC признал законным даже конфискацию машины сожителя

Ранее Верховный суд России разъяснил, что конфискации подлежат и автомобили, принадлежащие не только самому нарушителю, но и его сожителю, если транспорт использовался для преступления.

Рассматривалось дело мужчины, который снова сел за руль пьяным, хотя ранее уже был судим за аналогичное нарушение. Машина была зарегистрирована на его сожительницу, но фактически пользовался ею именно он. В ходе расследования выяснилось, что автомобиль находится в совместной собственности пары, а расходы на его содержание они делили пополам.

«Орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации», — напомнили в материале РИАПСИ, добавив, что эта мера является обязательной.

Сотрудник ДПС проверяет содержание алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Женщина пыталась доказать, что транспортное средство принадлежит только ей, но суд учел показания осужденного, который признал, что изначально покупал машину на кредитные деньги и просто оформил ее на сожительницу. Кроме того, в материалах дела отмечалось, что мужчина не раз нарушал правила именно на этом автомобиле.

Водителей стали реже лишать прав за вождение в нетрезвом виде

При этом в России сократилось число водителей, лишенных прав за езду в состоянии опьянения. Так, по итогам 2024 года без водительских удостоверений остались около 237 тысяч человек. Всех их поймали пьяными за рулем. Это почти на 27 тысяч меньше, чем годом ранее.

Всего же за прошлый год 384 тысячи водителей были задержаны за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также за отказ пройти медосвидетельствование. Из них 56 тысяч нарушителей получили административный арест, 237 тысяч были оштрафованы и лишены прав, а 25 тысяч отделались денежным наказанием. Для сравнения, в 2023 году к ответственности за нетрезвое вождение привлекли 478 тысяч человек. Тогда 63 тысячи водителей были арестованы, 262 тысячи остались без прав, а 22 тысячи ограничились штрафом.