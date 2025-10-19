Военкор Коц: Взятие села Полтавка открывает путь на ключевой в обороне ВСУ город

Вооруженные силы (ВС) России заняли село Полтавка, расположенное в 17 километрах от ключевого в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Гуляйполе. Об этом сообщил военкор Александр Коц в Telegram-канале.

«Этот город [Гуляйполе] является ключом к обороне ВСУ на запорожском направлении. Контроль над этим городом позволит выйти в тыл группировки противника в районе Орехова», — сказано в публикации.

Также подразделения группировки войск «Центр» заняли село Чунишино в Покровском районе бывшей Донецкой области. Коц отметил, что населенный пункт находится в трех километрах от Красноармейска (украинское название — Покровск).

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о боях в Красноармейске и назвал задачу ВС России. Он подчеркнул, что задачей российских войск является взятие под контроль участка шоссе Е50.