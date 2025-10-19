Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:43, 19 октября 2025Бывший СССР

ВСУ попытались контратаковать в Харьковской области

РИА: ВСУ провалили контратаку в районе Тихого в Харьковской области
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку перейти в контратаку недалеко от населенного пункта Тихое в Харьковской области, но провалились. Об этом заявил источник РИА Новости в силовых структурах России.

По данным собеседника агентсва, «была отражена одна контратака противника». «Командование ВСУ поставило задачу любыми средствами вернуть под контроль район Тихого», — добавил он.

К операции привлекли подразделения 11-го погранотряда, усиленные личными составом 157-й отдельной механизированной бригады украинской армии, однако ВСУ потерпели неудачу.

Источник уточнил, что в случае, если ВСУ полностью утратят контроль над районом Тихого, они потеряют последний крупный плацдарм на правом берегу реки Волчья.

Ранее в Раде раскритиковали заявление Сырского о контрнаступлении ВСУ. Депутат Марьяна Безуглая раскрыла, что на самом деле украинское командование выдает за контрнаступательную операцию в зоне конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили об уничтожении Россией военных объектов НАТО на Западной Украине

    Французы стали выводить деньги за рубеж из-за политического кризиса

    ВСУ использовали британские спутники для управления морскими дронами

    Панарин стал автором уникального достижения в НХЛ в XXI веке

    Заявление Стубба о России вызвало удивление в Финляндии

    Россиянам раскрыли способ избежать шестидневной рабочей недели в конце октября

    Зеленского призвали пойти на уступки Путину

    Иностранные наемники ВСУ бросили раненых и сбежали

    Рост цен на золото принес России 142 миллиарда долларов за два года

    Отказ певцу SHAMAN в регистрации бренда «Я русский» объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости