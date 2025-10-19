Бывший СССР
Высказано предположение о смене режима Санду после встречи Путина и Трампа в Будапеште

Сафонов предположил смену режима в Молдавии после встречи Путина и Трампа
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов высказал предположение, что режим президента Молдавии Майи Санду может смениться после ожидаемой встречи глав государств России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, передает РИА Новости.

16 октября состоялся продолжительный телефонный разговор между Путиным и Трампом. Лидеры государств в ходе беседы затронули ситуацию вокруг Украины. Трамп после диалога выразил желание провести встречу с Путиным в Венгрии.

Сафонов порассуждал, к чему может привести общение двух лидеров. «Можно ожидать диалог США и РФ по смене режима в Молдове — примерно, как это было в 2019 году при свержении режима Владимира Плахотнюка, когда от олигарха потребовали экстренно покинуть страну», — отметил он.

До этого глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто объявил, что страна сделает все возможное для успеха встречи Путина и Трампа.

