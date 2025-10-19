Мир
Глава МИД Венгрии сделал заявление о встрече лидеров России и США в Будапеште

Сийярто: Венгрия сделает все возможное для успеха встречи Путина и Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Laszlo Balogh / Getty images

Венгрия сделает все возможное для успеха встречи лидеров США Дональда Трампа и России Владимира Путина в Будапеште. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей (МИД) Венгрии Петер Сийярто в воскресной программе радиостанции Kossuth.

«(...) она (Венгрия — прим. «Ленты.ру») готова выступать в качестве посредника или осуществлять любую важную деятельность ради установления мира», — отметил Сийярто.

Он также подчеркнул, что из всех стран Европейского союза (ЕС) только Венгрия и Словакия выступают за мирное урегулирование украинского конфликта. Глава МИД назвал Венгрию «островом мира в Европе».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал заявление о встрече Путина и Трампа. Он подчеркнул, что встреча в Будапеште президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа даст шансы на мир на Украине.

