13:02, 18 октября 2025Мир

Премьер Венгрии сделал новое заявление о встрече Путина и Трампа

Премьер Венгрии Орбан: Встреча Путина и Трампа даст шансы на мир на Украине
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Встреча в Будапеште президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа даст шансы на мир на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

По словам Орбана, Венгрия — та страна в Европе, где итогом американо-российских переговоров может стать мир. Он также добавил, что Венгрия готова прикладывать усилия для урегулирования конфликта.

16 октября Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, после которого была анонсирована встреча лидеров в Венгрии. Выбор места американский президент объяснил тем, что хорошо относится к венгерскому премьер-министру, поскольку тот сделал свою страну безопасной.

