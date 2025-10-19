ТАСС: Взятие Чунышина усилит давление на ВСУ на нескольких направлениях

В российских силовых структурах объяснили значения взятого под контроль населенного пункта Чунишино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Собеседник российского информационного агентства заявил, что переход этого поселка под контроль Вооруженных сил (ВС) России усилит давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) сразу на нескольких направлениях. «Чунишино дает возможность нашим силам выровнять фронт на красноармейском направлении, усилить удары по ВСУ как в самом городе, так и к юго-востоку от него», — передает слова представителя российских силовиков ТАСС.

О том, что поселок Чунишино перешел под контроль ВС России, стало известно ранее в воскресенье. В Минобороны России также сообщили о взятии села Полтавка в Запорожской области.