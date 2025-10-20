Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:17, 20 октября 2025Ценности

51-летний Александр Ревва раскрыл секреты молодости и стройности

51-летний шоумен Александр Ревва высказался против диет и пластики
Екатерина Ештокина

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Звезда шоу Comedy Club и участник команды КВН «Утомленные солнцем», юморист Александр Ревва раскрыл секреты молодости и стройности. Соответствующий комментарий приводит портал «Страсти».

51-летний артист рассказал, что не ограничивает себя в еде, поскольку утомился от постоянных ограничений и диет.

Есть у меня проблема — я очень люблю кушать. Вот эти все нутрициологи, которые советуют: то нельзя, это нельзя, все нельзя. Я настолько устал от этого «нельзя», что я даже написал песню „Похудеем позже“. Вы можете кушать все, что хотите. Единственное, надо тратить больше энергии. Я так и делаю. Я беру и потом сжигаю все это — бег, кардио. А эти диеты… Ты превращаешься в красивого, злого человека. Я уже это проходил, ребят. Нет

Александр Реввашоумен

Кроме того, Ревва также высказался против пластики и косметологических вмешательств. Он пояснил, что в первую очередь важно быть молодым душой. «Все изнутри. Ты можешь себя поддерживать, поддерживать, а если внутри у тебя все такое… Не знаю, это не работает. Счастье и здоровье внутри. Когда у тебя внутри все здорово, у тебя и кожа другая», — подытожил шоумен.

В январе Александра Ревву прозвали «трактористом Володей» из-за нового имиджа. Он решил сбрить бороду на камеру и продемонстрировал результат, оставив густые усы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сказочный вариант». Путину подсказали способ безопасно добраться в Венгрию на встречу с Трампом

    Киркоров вступился за раскритикованный Собчак стиль Баскова

    Доктор Мясников назвал первое правило здорового кишечника

    В Госдуме увидели шанс для возвращения российских спортсменов на международные турниры

    Потомки Наполеона расстроились из-за украденных из Лувра фамильных украшений

    Россиянам назвали места с квартирами за сотню тысяч рублей

    Один из участников нападения с ножом на росгвардейца попал в руки правоохранителей

    В Кремле отвергли идею Трампа заморозить линию фронта

    Российский студент выиграл в международной олимпиаде

    Обвиняемый в хищении при строительстве обороны на российской границе сделал заявление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости