51-летний Александр Ревва раскрыл секреты молодости и стройности

51-летний шоумен Александр Ревва высказался против диет и пластики

Звезда шоу Comedy Club и участник команды КВН «Утомленные солнцем», юморист Александр Ревва раскрыл секреты молодости и стройности. Соответствующий комментарий приводит портал «Страсти».

51-летний артист рассказал, что не ограничивает себя в еде, поскольку утомился от постоянных ограничений и диет.

Есть у меня проблема — я очень люблю кушать. Вот эти все нутрициологи, которые советуют: то нельзя, это нельзя, все нельзя. Я настолько устал от этого «нельзя», что я даже написал песню „Похудеем позже“. Вы можете кушать все, что хотите. Единственное, надо тратить больше энергии. Я так и делаю. Я беру и потом сжигаю все это — бег, кардио. А эти диеты… Ты превращаешься в красивого, злого человека. Я уже это проходил, ребят. Нет Александр Ревва шоумен

Кроме того, Ревва также высказался против пластики и косметологических вмешательств. Он пояснил, что в первую очередь важно быть молодым душой. «Все изнутри. Ты можешь себя поддерживать, поддерживать, а если внутри у тебя все такое… Не знаю, это не работает. Счастье и здоровье внутри. Когда у тебя внутри все здорово, у тебя и кожа другая», — подытожил шоумен.

В январе Александра Ревву прозвали «трактористом Володей» из-за нового имиджа. Он решил сбрить бороду на камеру и продемонстрировал результат, оставив густые усы.