Американской конгрессвумен «надоело платить за войны»

Конгрессвумен Грин: Американские налогоплательщики не должны платить за войны

Американские налогоплательщики не должны платить за войну в Газе и конфликт на Украине. Об этом на странице в соцсети Х сообщила конгрессвумен от Республиканской партии США, член Палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин.

«Хватит! Всем надоели эти войны, и всем надоело за них платить. Пора обратить всё внимание на американский народ и решение наших проблем», — написала парламентарий.

Грин отметила, что ее однопартийцы и конкретно действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «уже приложили огромные усилия», чтобы конфликты в Газе и на Украине прекратились.

Ранее Грин резко раскритиковала администрацию Трампа за попытку предоставить Аргентине финансирование в размере 40 миллиардов долларов.