01:50, 20 октября 2025

Аналитик оценил возможность Европы спасти Украину

Аналитик Миклош Санто заявил, что Европа не может спасти Украину и себя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Reuters

Генеральный директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто заявил, что Евросоюз не способен спасти и себя, и Украину. Об этом он написал в социальной сети Х.

Санто оценил возможность Европы спасти Украину и подчеркнул, что это не в силах ЕС.

«Даже либеральные СМИ теперь признают: Европа не может спасти Украину и себя. Первой об этом заявила Венгрия — вступление Киева в ЕС раздавит нашу промышленность, сельское хозяйство, уровень жизни», — сказал аналитик.

Ранее на Украине понадеялись на прорыв в вопросе вступления в Евросоюз. Об этом сообщил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тарас Качка. «Можно завершить подготовку к возобновлению работы всех кластеров, если будет придан политический импульс, то все кластеры могут быть закрыты уже к концу этого года», — допустил он.

