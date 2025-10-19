Бывший СССР
На Украине понадеялись на прорыв в вопросе вступления в Евросоюз

Вице-премьер Качка: Киев надеется на прорыв в декабре в теме вступления в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Киев надеется при определенных обстоятельствах в декабре добиться прорыва в вопросе вступления в Европейский союз. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.

Качка объяснил, что на встречах в декабре лидеры Евросоюза могут прийти к решению о шести кластерах, или рубежах, выполнения обязательств — юридических мер на пути приема Киева.

«Можно завершить подготовку к возобновлению работы всех кластеров, если будет придан политический импульс, то все кластеры могут быть закрыты уже к концу этого года.<...> Я верю, что государства-члены найдут решение в декабре», — сказал он.

Кроме того, Качка выразил надежду, что в ЕС преодолеют несогласие Венгрии со вступлением Украины в объединение.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не обязана поддерживать вступление Украины в Евросоюз. Он уточнил, что ни одно государство никогда не добивалось вступления в объединение путем шантажа.

