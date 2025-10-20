Боец Мгновенный: Информация с телефона помогла уничтожить до семи опорников ВСУ

Военный Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) смогли уничтожить до семи опорных пунктов украинских войск при помощи полученных с телефона украинского солдата координат. Об этом рассказал боец российских войск с позывным Мгновенный, передает РИА Новости.

«Нашел у него телефон, в котором было множество отмеченных точек, где находятся их укрепления. Я передал информацию по радиостанции своему командиру», — рассказал боец.

Он добавил что после этого подтвердилось нахождение украинских подразделений на выявленных местах, а данные позволили артиллерии ВС России уничтожить до семи укрепленных позиций.

Ранее стало известно, что Мгновенный в течение полутора месяцев в одиночку удерживал захваченный блиндаж в тылу противника, уничтожив за это время 25 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ранив еще 13.