Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:00, 20 октября 2025Бывший СССР

Боец рассказал об уничтожении опорников ВСУ при помощи телефона

Боец Мгновенный: Информация с телефона помогла уничтожить до семи опорников ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Военный Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) смогли уничтожить до семи опорных пунктов украинских войск при помощи полученных с телефона украинского солдата координат. Об этом рассказал боец российских войск с позывным Мгновенный, передает РИА Новости.

«Нашел у него телефон, в котором было множество отмеченных точек, где находятся их укрепления. Я передал информацию по радиостанции своему командиру», — рассказал боец.

Он добавил что после этого подтвердилось нахождение украинских подразделений на выявленных местах, а данные позволили артиллерии ВС России уничтожить до семи укрепленных позиций.

Ранее стало известно, что Мгновенный в течение полутора месяцев в одиночку удерживал захваченный блиндаж в тылу противника, уничтожив за это время 25 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ранив еще 13.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто предложение Трампа Зеленскому по территориям

    Подросток подрался с учителем в российской школе и попал на видео

    В Польше пообещали «счастливое решение» по вопросу займа Киеву за счет России

    Медсестра поверила в загробную жизнь после разговора с пациентом

    Известную блогершу арестовали при попытке спрятаться от полиции

    Каллас в трех словах высказалась о встрече Путина и Трампа в Будапеште

    Тревел-блогерша назвала пугающие немцев привычки российских девушек

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала грудь без бюстгальтера

    Боец рассказал об уничтожении опорников ВСУ при помощи телефона

    Apple признала iPhone Air провалом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости