Стало известно о костях в зоне поисков бесследно пропавшей российской семьи

Aif.ru: В зоне поиска Усольцевых под Красноярском были обнаружены кости

В зоне поиска бесследно пропавшей семьи Усольцевых под Красноярском были обнаружены кости. Об этом стало известно из рассказа участвовавшего в поисках волонтера, его слова приводит aif.ru.

Как рассказал россиянин, кости принадлежали животным. Вокруг них были следы других зверей. Поисковик поделился с изданием снимком черепа крупного оленя, который он нашел во время обследования местности. Известно, что в районе поисков видели медведей — местные жители предполагают, что Усольцевых могли растерзать эти хищники.

Ранее сообщалось, что участвовавшие в поисках Усольцевых волонтеры рассказали, что некоторых из них попросили подписать документы о неразглашении данных.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка в Красноярском крае в конце сентября. Россияне не вернулись из поездки. Длительные поиски Усольцевых в районе горы результатов не дали. Массовую операцию по спасению приостановили 12 октября и продолжили в ограниченном формате спустя неделю.