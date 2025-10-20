Силовые структуры
18:55, 20 октября 2025Силовые структуры

Бывший заключенный попался на похищении ребенка в российском регионе

В Костроме суд взял под стражу мужчину за попытку похитить ребенка на улице
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Костромской области»

В Костроме суд взял под стражу бывшего заключенного по делу о покушении на похищение ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, мужчина подошел к маленькому ребенку около одного из жилых домов, схватил его за руку и предложил пойти с ним. Это вовремя заметил очевидец и вмешался в ситуацию, мужчина сбежал с места.

Полицейские установили личность подозреваемого, назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области отец ранил 13-летнего сына ножом во время угроз жене.

