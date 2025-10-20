Силовые структуры
Защитивший мать российский подросток получил ножевое ранение

В Калининградской области отец ранил 13-летнего сына ножом во время угроз жене
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Житель Калининградской области во время угроз бывшей жене ранил их 13-летнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В полицию обратилась 44-летняя женщина. Она рассказала, что приехала вместе с сыном к экс-супругу за вещами, однако между ними возник конфликт и мужчина взялся за кухонный нож. Он стал угрожать женщине, а когда к ней бросился сын на защиту, махнул ножом и ранил ребенка в руку. Рану квалифицировали как легкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело.

