Российские врачи призывают разрешить удалять здоровые органы, чтобы снизить риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака яичников, который входит в 10-ку самых распространенных злокачественных образований у женщин в России. Об этом заявила доктор медицинских наук, хирург-онколог научно-образовательного центра «Евразийская онкологическая программа EAFO» Валентина Нечушкина. Могут ли операции по удалению здоровых органов, на которые больше 10 лет назад решилась актриса Анджелина Джоли, защитить россиянок от риска рака и чем они опасны, — в материале «Ленты.ру».

Врачи в России выступают за то, чтобы профилактические операции были законодательно разрешены. Сейчас формально такая операция считается удалением здорового органа у здорового человека. Носительство мутации — это еще не диагноз Валентина Нечушкина хирург-онколог

Врачи предлагают удалять здоровые органы из-за мутации одной группы генов

За хирургическое вмешательство онкологи, как уточнила Валентина Нечушкина, выступают в случае, если у пациенток выявили мутации генов BRCA1 и BRCA2 — в этом случае в организме могут не производиться белки и не восстанавливаться повреждения в ДНК, что повышает риски развития онкологических заболеваний.

Сейчас в России, как уточнила доктор медицинских наук, заведующая онкологическим отделением противоопухолевой лекарственной терапии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова Светлана Хохлова, удаление здоровых органов допускается лишь при диагностированном раке. В частности, это относится к случаям, когда у женщины с мутацией гена BRCA рак поразил одну грудь — тогда удаление второй, здоровой молочной железы, считается мерой профилактики рецидива уже диагностированного заболевания.

Удаление здоровых органов может привести к тяжелым последствиям

Специалисты подчеркивают, что удаление здоровых органов для некоторых пациенток будет ненужным радикальным медицинским вмешательством, потому что даже при наличии мутации гена BRCA у части из них рак может никогда не развиться. Мутация указывает на повышенный риск, а не 100-процентную вероятность развития онкологического заболевания.

Риски после удаления яичников особенно высоки для молодых женщин. Хирургическое вмешательство приводит к резкой менопаузе с возможными тяжелыми последствиями для нервной и сердечно-сосудистой систем, а также для опорно-двигательного аппарата

Светлана Хохлова сообщила, что исследования подтверждают снижение риска развития рака яичников при их удалении на 80-90 процентов. Специалист при этом подчеркнула, что никаких абсолютных гарантий такое вмешательство не дает. Это, по ее словам, в том числе объясняется тем, что рак яичников может развиваться из брюшины, которую полностью удалить невозможно.

«Рак яичников при мутации возникает в маточных трубах, и клетки могут забрасываться в брюшину, то есть развиваться из брюшины», — объяснила она.

Больше 10 лет назад такие операции пережила Анджелина Джоли

Чтобы избежать развития рака, в 2013 году актриса удалила молочные железы, в 2015 году — маточные трубы и яичники. До этого врачи также обнаружили у нее мутации генов BRCA. Сама Джоли рассказывала, что из-за рака груди она потеряла мать, бабушку и тетю.

Историю операций актриса рассказала в двух статьях New York Times. В них Джоли поделилась, что специалисты-генетики подсчитали: она заболеет раком молочной железы с вероятностью 87 процентов, а раком яичников — с вероятностью 50 процентов.

«К сожалению, огромное количество женщин не знают о наследственных генах BRCA. (...) Если ваши родственники болели раком — сделайте первый шаг, обратитесь к врачам и обсудите возможности превентивной медицины», — обратилась к читателям Джоли.

Врачи прогнозируют значительный рост смертности пациенток с раком яичников

К сожалению, сегодня отмечается рост онкологических заболеваний. Если говорить о раке яичников, то к 2050 году ожидается рост заболеваемости на 55 процентов, а смертности — на 67 процентов. Ситуация действительно очень серьезная Светлана Хохлова онколог

По ее словам, рост заболеваемости и смертности в первую очередь связан с тем, что люди стали жить дольше. Чем старше человек, тем у него выше риск заболеть раком, объяснила Хохлова. Она добавила, что в связи с этим чаще всего рак яичников обнаруживают у женщин старше 50 лет.

Кроме того, рост числа онкологических заболеваний связан с репродуктивным поведением пациенток: все чаще женщины становятся матерями в более зрелом возрасте, из-за чего в организме происходит больше овуляций, что повышает риск развития рака, пояснила специалист. Хохлова также указала на лишний вес, вредную еду, хронические воспаления и гормональные сбои в качестве причин роста числа злокачественных опухолей.

Выявление даже уже возникшего рака затруднено

В реальности не существует ни одного волшебного способа избежать рака, отметила Валентина Нечушкина. «Выявление рака яичника на ранних стадиях — это, по сути, дело случая», — констатировала она, пояснив, что для рака яичников не существует эффективной скрининговой программы, как, например, разработаны программы для рака шейки матки или молочной железы.

С гинекологическими опухолями, по словам Нечушкиной, вообще складывается парадоксальная ситуация. Чем больше родов, тем ниже у женщины риск рака яичников, но тем выше риск развития рака шейки матки, указала онколог.

Люди приходят и спрашивают: «Как жить, чтобы точно не заболеть?» Но на этот вопрос нет ответа, потому что жизнь — сложная штука Валентина Нечушкина хирург-онколог

Светлана Хохлова, в свою очередь, указала, что симптомы болезни рака яичников на ранних стадиях отсутствуют, а на поздних — неспецифичны. На заболевание на поздних стадиях могут указывать симптомы, с которыми женщины обращаются к гастроэнтерологам, гепатологам, неврологам, но не к онкологам. В их числе боли в животе, вздутия, тяжесть и общая слабость.

Рак яичников может передаваться по наследству

Врачи рекомендуют быть более внимательным тем, у кого у родственников был рак яичников или молочной железы. По их словам, не стоит сдавать генетические тесты самостоятельно — нужно обратиться к врачу-генетику, который изучит историю семьи, оценит риски и при необходимости назначит тестирование.

«Онкологические заболевания распространены, но в большинстве случаев у пациента нет наследственной предрасположенности. Часто это случайные совпадения», — пояснила онколог Нечушкина.

Согласно научным данным, мутации генов BRCA наблюдаются у 1 из 300-800 человек. Если у одного из родителей есть мутация в этой группе генов, то вероятность передачи ребенку составляет 50 процентов.