Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:55, 20 октября 2025Россия

Человеческий скелет нашли возле российского детского сада

В Кировском районе Петербурга возле детского сада нашли женский скелет
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Кировском районе Санкт-Петербурга рядом с детским садом нашли человеческий скелет. Об этом сообщает «Фонтанка».

По ее данным, скелет женщины нашли у детского сада на проспекте Народного Ополчения. Кости и одежда лежали в канаве рядом с одним из домов.

Предварительно, скелет принадлежит женщине в возрасте 60-70 лет, других данных о ситуации не приводится. Известно, что кости уже отправили на экспертизу.

Ранее жительница Москвы обнаружила на дачном участке в Волоколамском городском округе пенсионера, обглоданного животными. Останки с фрагментами одежды она разглядела, проходя вдоль забора на участке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России начала заход на границы ключевого для ВСУ города

    Раскрыты детали нападений неонацистов из «Чистой Крови» на геев и иностранцев в России

    Россиянки исписали несколько домов рекламой и поплатились

    Российский суд поделил имущество и бизнес между супругами в Таиланде

    ВС России прорвали многоуровневую сеть укреплений ВСУ в ДНР

    Появились подробности о драке подростка с учителем в российской школе

    Раскрыт гонорар киллеров за покушение на Маргариту Симоньян

    Бортпроводник выпил перед рейсом полторы бутылки шампанского и напал на начальника

    Россияне пробились в финал четырех видов на чемпионате мира по спортивной гимнастике

    Россияне высказались о материальной помощи родителям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости