Человеческий скелет нашли возле российского детского сада

В Кировском районе Петербурга возле детского сада нашли женский скелет

В Кировском районе Санкт-Петербурга рядом с детским садом нашли человеческий скелет. Об этом сообщает «Фонтанка».

По ее данным, скелет женщины нашли у детского сада на проспекте Народного Ополчения. Кости и одежда лежали в канаве рядом с одним из домов.

Предварительно, скелет принадлежит женщине в возрасте 60-70 лет, других данных о ситуации не приводится. Известно, что кости уже отправили на экспертизу.

Ранее жительница Москвы обнаружила на дачном участке в Волоколамском городском округе пенсионера, обглоданного животными. Останки с фрагментами одежды она разглядела, проходя вдоль забора на участке.