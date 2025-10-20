Делавший кукол из детских трупов россиянин раскрыл свои дальнейшие планы

Делавший кукол из трупов детей Москвин напишет мемуары про девочек и могилы

Делавший кукол из трупов детей некрополист Анатолий Москвин рассказал, что напишет мемуары про девочек, могилы и кладбища. Это попало на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Ni Mash.

По данным канала, о своих планах он рассказал своему соседу по палате.

На видео показано, как Москвин помахал рукой и передал привет Сормовскому району. Кроме того он рассказал, что хочет написать рассказ о своих приключениях и об отношении к девочкам, кладбищам и могилам. Он назвал все это своим житием.

Ранее он заявил, что «споткнулся по жизни, так как очень хотел дочку».