Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:11, 20 октября 2025Силовые структуры

Делавший кукол из детских трупов россиянин раскрыл свои дальнейшие планы

Делавший кукол из трупов детей Москвин напишет мемуары про девочек и могилы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Делавший кукол из трупов детей некрополист Анатолий Москвин рассказал, что напишет мемуары про девочек, могилы и кладбища. Это попало на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Ni Mash.

По данным канала, о своих планах он рассказал своему соседу по палате.

На видео показано, как Москвин помахал рукой и передал привет Сормовскому району. Кроме того он рассказал, что хочет написать рассказ о своих приключениях и об отношении к девочкам, кладбищам и могилам. Он назвал все это своим житием.

Ранее он заявил, что «споткнулся по жизни, так как очень хотел дочку».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали поисков семьи Усольцевых. Что рассказали волонтеры и могли ли силовики задержать пропавших в тайге?

    В России ответили на слова Зеленского о возможном окончании конфликта на Украине

    В ЕС рассказали о невообразимом требовании Украины

    Военблогеры описали положение ВСУ у Покровска

    В США назвали вероятную дату окончания шатдауна

    Врач предупредила об опасности мороженого из магазина

    Зеленского предупредили об «окончании шоу» после слов Трампа

    Венгрия выступила с обвинениями в адрес ЕС из-за встречи Путина и Трампа

    Трижды оправданного российского охранника снова начали судить за загадочную расправу

    Назван год открытия шести новых станций на Троицкой линии метро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости