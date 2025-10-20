Бывший СССР
Российский военный сбил FPV-дрон ВСУ из охотничьего ружья

Минобороны России: Ефрейтор Кастараков сбил FPV-дрон ВСУ из охотничьего ружья
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский боец Андрей Кастараков сбил FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) из охотничьего ружья, защищая свое подразделение от воздушной атаки. Об этом рассказали в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Он заметил беспилотник, оценил угрозу для боевого расчета и отдал команду на укрытие личному составу, отметили в министерстве.

«Мгновенно заняв позицию, ефрейтор Кастараков из охотничьего ружья уничтожил вражеский дрон, предотвратив поражение расчета и орудия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона во время боев за село Разино сбил броском автомата украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

