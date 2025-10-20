Евросоюз решил изменить одно правило из-за Украины

Politico: В Евросоюзе обсуждается изменение правил членства из-за Украины

В Европейском союзе (ЕС) обсуждается изменение правил членства в объединении, чтобы ускорить прием Украины. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Как утверждается, новые правила в случае их принятия позволят государствам присоединяться к ЕС без полноценного права голоса. По словам источников издания, предложение в настоящий момент находится на ранней стадии разработки и должно быть одобрено всеми странами блока.

«Это может привести к тому, что такие лидеры, как венгерский премьер Виктор Орбан, станут более сговорчивыми в вопросе вступления Украины в блок», — говорится в материале.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Киев надеется при определенных обстоятельствах добиться прорыва в вопросе вступления в ЕС в декабре.