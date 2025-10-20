Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:57, 20 октября 2025Мир

Евросоюз решил изменить одно правило из-за Украины

Politico: В Евросоюзе обсуждается изменение правил членства из-за Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) обсуждается изменение правил членства в объединении, чтобы ускорить прием Украины. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Как утверждается, новые правила в случае их принятия позволят государствам присоединяться к ЕС без полноценного права голоса. По словам источников издания, предложение в настоящий момент находится на ранней стадии разработки и должно быть одобрено всеми странами блока.

«Это может привести к тому, что такие лидеры, как венгерский премьер Виктор Орбан, станут более сговорчивыми в вопросе вступления Украины в блок», — говорится в материале.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Киев надеется при определенных обстоятельствах добиться прорыва в вопросе вступления в ЕС в декабре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России начала заход на границы ключевого для ВСУ города

    Раскрыты детали нападений неонацистов из «Чистой Крови» на геев и иностранцев в России

    Россиянки исписали несколько домов рекламой и поплатились

    Российский суд поделил имущество и бизнес между супругами в Таиланде

    ВС России прорвали многоуровневую сеть укреплений ВСУ в ДНР

    Появились подробности о драке подростка с учителем в российской школе

    Раскрыт гонорар киллеров за покушение на Маргариту Симоньян

    Бортпроводник выпил перед рейсом полторы бутылки шампанского и напал на начальника

    Россияне пробились в финал четырех видов на чемпионате мира по спортивной гимнастике

    Россияне высказались о материальной помощи родителям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости