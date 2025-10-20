Силовые структуры
ФСБ предотвратила теракт в администрации российского округа

На Ставрополье ФСБ предотвратила теракт в здании администрации округа
Варвара Митина (редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ предотвратили теракт в здании администрации Георгиевского муниципального округа. Об этом пишет ТАСС.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»).

Преступление планировалось от имени запрещенной в России террористической организации. Мужчина с радикальными взглядами через мессенджер Telegram начал общаться с представителем этой организации и получил задание о разведке вокруг места возможного теракта. После этого он купил компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Осуществить задуманное злоумышленник не успел, потому что был задержан.

