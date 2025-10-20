Силовые структуры
Готовивший теракт в администрации российского округа радикал задержан

ФСБ задержала радикала, готовившего теракт в здании администрации Георгиевска
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Ставропольском крае задержали радикала, планировавшего теракт в здании администрации Георгиевска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, мужчина в Telegram познакомился с членом запрещенной в России террористической организации и вступил в ее ряды. Он провел разведку около здания администрации Георгиевского муниципального округа и купил компоненты для изготовления взрывчатки.

Осуществить план мужчина не смог, его задержали. Во время обысков у него изъяли прекурсоры для сборки самодельного взрывного устройства.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»).

