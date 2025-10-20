Бывший СССР
Глава МИД Украины назвал условие для достижения мира

Сибига призвал к давлению на Россию для достижения мира на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига призвал к давлению на Россию для достижения мира. Такое заявление он сделал, выступая на заседании Совета министров иностранных дел Европейского союза (ЕС), передает Telegram-канал «Интерфакс-Украина».

«Достичь прекращения войны России против Украины возможно. Но для этого нужно давление, давление и еще раз давление», — призвал руководитель украинского МИД страны ЕС.

Сибига также поднял вопрос наращивания оборонного сотрудничества Украины и государств — членов ЕС и инвестиций в экономику Украины. По его словам, украинское оружие уже является одним из лучших в мире.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия захотела выдать Украине 25 миллиардов евро из российских активов, которые размещены в частных банках стран ЕС. Брюссель же рассчитывает нарастить объем помощи в 140 миллиардов.

