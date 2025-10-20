Губернатор раскрыл подробности удара ВСУ по российскому региону

Ростовский губернатор Слюсарь: Силы ПВО сбили БПЛА в Чертковском районе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область. Подробности об этом раскрыл губернатор российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Силы ПВО отразили воздушную атаку на севере области, уничтожив БПЛА в Чертковском районе. Обошлось без последствий на земле», — сообщил губернатор.

Он добавил, что никто, предварительно, не пострадал. Информация о последствиях атаки на земле еще уточняется, сказал Слюсарь.

Ранее Минобороны отчиталось об отражении ночных атак ВСУ на регионы России. По информации ведомства, 3 дрона ВСУ сбили над Крымом, 2 — над Брянской областью, 1 — над Липецкой и Ульяновской областями.