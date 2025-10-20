Россия
07:14, 20 октября 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

МО: Сбиты 7 дронов ВСУ над Крымом, Ульяновской, Липецкой и Брянской областями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

В ночь на понедельник, 20 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России 7 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, всего силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 7 беспилотников над четырьмя регионами России. Попытки атаки были предприняты в течение ночи с помощью беспилотников самолетного типа.

Больше всего летательных аппаратов — 3 — уничтожили над Крымом; Еще 2 сбили над Брянской областью, по 1 — над Липецкой и Ульяновской областями. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

Вечером в воскресенье, 19 октября, силы ПВО перехватили 15 дронов над тремя регионами России. Под удар попали Воронежская, Белгородская и Ростовская области.

