Известную блогершу арестовали при попытке спрятаться от полиции

Американскую TikTok-блогершу Велез арестовали при попытке спрятаться от полиции
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Cape coral police

Известную американскую TikTok-блогершу Марлену Велез арестовали при попытке скрыться от полиции. Об этом пишет Dexerto.

12 октября полиция заметила автомобиль с блогершей. Велез тут же спряталась, однако полицейские подошли и увидели ее на полу рядом с задним сиденьем автомобиля. Тиктокершу взяли под стражу без возможности выхода под залог.

Уточняется, что блогершу арестовали из-за происшествия, которое случилось в сентябре. Полиция тогда попыталась остановить машину с Велез, однако она не последовала указаниям и скрылась. В связи с этим в отношении нее возбудили дело об умышленном отказе от остановки по требованию правоохранительных органов.

Кроме того, тиктокершу обвиняют в том, что она дважды нарушила правила условного срока, который суд назначил ей за кражу товаров из магазина.

Велез арестовали за кражу в ноябре 2024 года. Отмечалось, что блогерша взяла в супермаркете 16 товаров, однако на кассе самообслуживания отсканировала фальшивые штрих-коды, чтобы заплатить меньше.

