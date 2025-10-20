Китай стал реже покупать у России один вид топлива

Таможня КНР: С января по сентябрь поставки СПГ из РФ в Китай снизились на 16,5 %

С января по сентябрь 2025 года поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Китай снизились на 16,5 процента в годовом выражении. О том, что страна стала реже покупать этот вид топлива, со ссылкой на данные таможни КНР сообщает ТАСС

За девять месяцев КНР получила 4,99 миллиона тонн топлива. В стоимостном выражении поставки упали на 20,1 процента, до 2,83 миллиарда долларов. С начала года Россия заняла третье место среди поставщиков СПГ, уступая лидерство Австралии (снизила поставки на 21,7 процента, до 15,21 миллиона тонн) и Катару (увеличил отгрузки на 8,6 процента, до 14,18 миллиона тонн).

В сентябре импорт российского СПГ резко вырос — за месяц он прибавил 43,8 процента в количественном выражении и 25,5 процента — в денежном.

Годом ранее Китай импортировал 76,64 миллиона тонн СПГ, на 8 процентов больше, чем в 2023 году. Поставки российского топлива за это время выросли на 3,3 процента, до 8,3 миллиона тонн.

Как ранее сообщало Bloomberg, Китай опасается чрезмерной зависимости от одного продавца. Тем временем Россия уже стала одним из основных поставщиков трубопроводного газа в КНР и третьим по величине поставщиком сжиженного природного газа. Однако мировой рынок этого энергоносителя предоставляет Китаю гибкие варианты поставок, не обязывающие его заключать многолетние соглашения. Впрочем, сухопутный трубопровод представляется более безопасным, чем морские пути.

