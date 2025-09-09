Экономика
13:37, 9 сентября 2025Экономика

Российский газ сочли проблемой для китайской экономики

Bloomberg: Китай опасается чрезмерной зависимости от российского газа
Кирилл Луцюк
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: CHINA STRINGER NETWORK / Reuters

Благодаря газопроводу «Сила Сибири-2» Москва сможет компенсировать отказ Европейского союза от российского трубопроводного газа. Об этом сообщило Bloomberg.

Как полагают его эксперты, при полной загрузке «Силы Сибири-2» поставки по этой магистрали будут эквивалентны трети довоенного российского экспорта газа в Европу. Кроме того, строительство трубопровода обеспечит России спрос на рабочую силу и сталь. Что касается Китая, то он получит долгосрочный источник дешевого газа, хотя для Пекина это скорее приятно, нежели необходимо. Дело в том, что во время подписания сделки по «Силе Сибири-1» спрос в КНР на газ рос двузначными темпами. Однако в последние несколько лет он сильно забуксовал.

Кроме того, Китай опасается чрезмерной зависимости от одного продавца. Между тем Россия уже стала одним из основных поставщиков трубопроводного газа в КНР и третьим по величине поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) после Австралии и Катара. Однако мировой рынок этого энергоносителя предоставляет Китаю гибкие варианты поставок, не обязывающие его заключать многолетние соглашения. Впрочем, сухопутный трубопровод представляется более безопасным, чем морские пути.

Отмечается также, что если Китай сократит закупки СПГ, то это может привести к снижению мировых цен на энергоноситель. Для экспортеров это будет не очень хорошая новость. Сокращение спроса на СПГ со стороны Китая может подорвать усилия президента США Дональда Трампа по увеличению экспорта американских углеводородов.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, компания уже фактически начала строительство газопровода «Сила Сибири-2» в Китай, хотя контракт на поставки еще не подписан.

