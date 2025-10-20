Командующего штурмовыми войсками ВСУ заметили пляшущим под матерную русскую песню

Командующий штурмовыми войсками ВСУ станцевал под песню российской группы

Командующий штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентин Манько станцевал под песню российской группы «Пневмослон» под названием «*** дал». Соответствующее видео полковник опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На опубликованном видео он с оголенным торсом танцует под песню российской группы. Запись была размещена на странице командира в июне 2024 года.

Кроме того, в TikTok военный выложил видео, в котором при помощи анимации хотел узнать, кем бы он был из персонажей российского сериала «Слово пацана». На это обратил внимание бывший командир батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич в соцсети X.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая назвала Валентина Манько рейдером и бандитом. Она также предположила, что новые войска создаются, чтобы прикрывать ошибки командования с помощью «мясных штурмов».