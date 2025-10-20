Бывший СССР
Командующего штурмовыми войсками ВСУ заметили пляшущим под матерную русскую песню

Командующий штурмовыми войсками ВСУ станцевал под песню российской группы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Командующий штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентин Манько станцевал под песню российской группы «Пневмослон» под названием «*** дал». Соответствующее видео полковник опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На опубликованном видео он с оголенным торсом танцует под песню российской группы. Запись была размещена на странице командира в июне 2024 года.

Кроме того, в TikTok военный выложил видео, в котором при помощи анимации хотел узнать, кем бы он был из персонажей российского сериала «Слово пацана». На это обратил внимание бывший командир батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич в соцсети X.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая назвала Валентина Манько рейдером и бандитом. Она также предположила, что новые войска создаются, чтобы прикрывать ошибки командования с помощью «мясных штурмов».

