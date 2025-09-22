В Раде назвали рейдером и бандитом командующего штурмовыми войсками ВСУ

Командующий недавно созданными штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Валентин Манько — это бандит, рейдер и фигурант уголовных дел. Об этом заявила в Telegram депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

«Валентин Манько — рейдер, бандит, неоднократный фигурант расследований», — заявила нардеп.

Она выразила предположение, что причиной создания нового рода войск стало стремление прикрывать ошибки командования с помощью «мясных» штурмов, на которые будут отправлять военнослужащих штурмовых войск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подал законопроект, разрешающий отправку подразделений ВСУ за границу. В случае его принятия Киев сможет направлять военных за границу для выполнения задач по обеспечению нацбезопасности и обороны страны.