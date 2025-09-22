Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:01, 22 сентября 2025Бывший СССР

В Раде назвали рейдером и бандитом командующего штурмовыми войсками ВСУ

Нардеп Безуглая назвала бандитом командующего штурмовыми войсками ВСУ Манько
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Кадр: ТСН / YouTube

Командующий недавно созданными штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Валентин Манько — это бандит, рейдер и фигурант уголовных дел. Об этом заявила в Telegram депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

«Валентин Манько — рейдер, бандит, неоднократный фигурант расследований», — заявила нардеп.

Она выразила предположение, что причиной создания нового рода войск стало стремление прикрывать ошибки командования с помощью «мясных» штурмов, на которые будут отправлять военнослужащих штурмовых войск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подал законопроект, разрешающий отправку подразделений ВСУ за границу. В случае его принятия Киев сможет направлять военных за границу для выполнения задач по обеспечению нацбезопасности и обороны страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО уличили в подготовке блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области

    Директор школы в Крыму рассказала о последствиях атаки украинских дронов

    Назван возможный ответ Трампа на предложение Путина

    Экс-вагнеровцы показали видео «джекичанского трюка» попавшего под удар дрона ВСУ бойца

    В России заявили о готовности к серьезному разговору с Европой

    Власти раскрыли данные о многомиллионном ущербе от атаки ВСУ по курортной зоне Крыма

    Эмма Уотсон позанималась спортом в микроюбке

    В Индии умер знаменитый одинокий слон

    Подростка изнасиловали в общественном туалете европейского курорта на выпускном балу

    Россиянам назвали семь самых популярных схем мошенничества на сайтах объявлений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости