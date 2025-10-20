Из жизни
05:46, 20 октября 2025Из жизни

Крыса сгрызла ногти спящей женщины

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Denitsa Kireva / Shutterstock / Fotodom

В Лас-Вегасе, США, голодная крыса полакомилась ногтями женщины. Об этом сообщает FOX 5 Vegas.

По словам генерального менеджера службы дератизации, однажды крыса пробралась в спальню постоялицы отеля через щель под дверью и частично сгрызла ей ногти на руках. Инцидент произошел ночью, пока женщина спала.

Как рассказал специалист, пострадавшая призналась, что накануне вечером «хорошо провела время» и, возможно, «выпила лишнего», поэтому ничего не почувствовала. Женщина проснулась лишь утром, и, заметив странные выемки на ногтях, поняла, что в номере был грызун.

«Мы не были уверены в ее рассказе, пока не обнаружили гнездо под лестницей, — пояснил менеджер. — В нем лежали кусочки ее ногтей, так что это была правда».

Ранее сообщалось, что во Франции крыса отгрызла двухлетнему мальчику часть уха, Это произошло в доме семьи новью, пока ребенок спал.

