17:50, 20 октября 2025Экономика

Автолюбителей предупредили о главной ошибке при первом обледенении

Автоэксперт Моржаретто: Стоит отказаться от резких маневров на первом льду
Виктория Клабукова

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

С похолоданием автолюбителям стоит отказаться от резких маневров, к которым они привыкли за лето. О главной ошибке водителей при первом обледенении RT предупредил автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Зима не любит резких движений, особенно когда первый лед появляется», — подчеркивает собеседник издания. С приходом отрицательных температур автомобилистам небезопасно совершать резкие разгон и торможение, на первом льду рискованно быстро выкручивать руль.

Эксперт рекомендует также периодически проверять работу кондиционера зимой. Холод, по словам Моржаретто, не повод для того, чтобы отключить кондиционер на пять месяцев — без регулярных продувов оборудование может перестать работать. Даже в холод кондиционер может быть полезен, к примеру, чтобы убрать конденсат со стекол. Поздней осенью и зимой у водителя в багажнике всегда должны лежать щетка, скребок и перчатки для очистки стекол и зеркал ото льда, обращает внимание автоэксперт. Он также убежден, что работа печки и переход на зимнюю резину не сильно расходуют топливо. По словам Моржаретто, если водитель ездит правильно, то заметной разницы в расходе нет.

В туман автомобилистам не стоит разгоняться более 40 километров в час. Лишь таким скоростным режимом водитель успеет вовремя затормозить — света противотуманных фар хватает на 10 метров, а при такой скорости тормозной путь машины составляет около 15 метров.

