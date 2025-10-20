Экономика
16:29, 20 октября 2025Экономика

Москвичам назвали правило езды в опасное время

Автоэксперт Аксенов: В тумане следует ехать со скоростью 40 километров в час
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

При объявлении «желтого» уровня опасности из-за тумана москвичам следует передвигаться на автомобиле со скоростью не более 40 километров в час. Таким советом в разговоре с «Вечерней Москвой» поделился автоэксперт Алексей Аксенов.

Он напомнил, что свет противотуманных фар освещает путь примерно на 10 метров. С движением с вышеобозначенной скоростью тормозной путь машины составляет примерно 15 метров — в случае непредвиденной ситуации водитель успеет затормозить.

Туман в первую очередь ограничивает видимость, поэтому автомобилисту следует выбирать небольшую скорость движение — в особенности на правой полосе. «Как раз там чаще всего ломаются машины, их неправильно паркуют или заезжают на обочину», — прокомментировал специалист.

Специалист также рекомендовал использовать противотуманные фонари. Он напомнил, что их важно не забывать отключать, когда туман исчезнет, чтобы не создавать условий для аварий.

Ранее в Московской области ввели «желтый» уровень опасности из-за тумана. Он накроет отдельные районы Подмосковья в 21:00 понедельника, 20 октября, и рассеется в 09:00 вторника, 21 октября.

    Все новости