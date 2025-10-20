Экономика
14:05, 20 октября 2025Экономика

Жителей Московской области предупредили об опасности

В Московской области объявили желтый уровень опасности из-за тумана
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Московской области ввели «желтый» уровень опасности из-за тумана. Об опасной погоде жителей региона предупредили специалисты Гидрометцентра, обновившие данные прогностической карты предупреждений для Центрального федерального округа.

По информации метеорологов, туман накроет отдельные районы Подмосковья в 21:00 понедельника, 20 октября, и рассеется в 09:00 вторника, 21 октября. Помимо этого, «желтый» уровень опасности из-за тумана в ближайшие сутки был объявлен в Тамбовской, Курской, Воронежской, Липецкой, Владимирской и Брянской областях.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что снега и заморозков в Москве не ожидается до воскресенья, 26 октября. Эксперт призвал автомобилистов пока не менять летнюю резину на зимнюю, отметив, что это преждевременно.

