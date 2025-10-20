Москвичам рассказали о погоде на этой неделе

Синоптик Тишковец: До 26 октября в Москве не ожидается снега и заморозков

Наступающая неделя не порадует москвичей солнцем, но и обойдется без заморозков. О погоде столичным жителям в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптика, погода на неделе с 20 по 26 октября будет ненастной, но довольно теплой. Столбики термометров будут держаться в диапазоне от 5 до 8 градусов тепла днем и от плюс 2 до плюс 5 градусов ночью. К выходным в Москве потеплеет — температура может достичь плюс 10 градусов. В целом такой температурный фон превышает октябрьскую норму, отметил Тишковец.

Осадки на этой неделе возобновятся: небольшой дождь будет идти каждый день, причем в выходные, 25 и 26-го числа, дожди усилятся. В субботу может выпасть около 22 миллиметров осадков, что соответствует трети месячной нормы. Снежных осадков и заморозков при этом не ожидается, гололеда на столичных дорогах пока не предвидится. Метеоролог считает преждевременным менять резину на автомобилях.

На данный момент вместо шипованных шин Тишковец советует поставить фрикционные, так называемую «липучку». Об установке зимних шин, по его мнению, лучше задуматься в ноябре: отрицательные температуры установятся только в середине следующего месяца, а метеорологическая зима в Москве наступает не раньше десятых чисел ноября.