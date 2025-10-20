Лежащие на полу люди во время рейда в московском ночном клубе попали на видео

Полицейские нашли и оштрафовали 9 нелегальных мигрантов в ночном клубе Москвы

Сотрудники полиции провели рейд в одном из ночных клубов на северо-востоке Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как силовики спускаются в ночное заведение. Там лицом в пол лежат люди, пока кинологи с собаками проверяют их. Далее их и присутствующих в клубе девушек проводят в полицейскую машину.

По данным ведомства, всего во время рейда на улице Широкой проверили 47 гостей заведения. Девять из них оказались нарушителями миграционного законодательства — их оштрафовали по статье 18.8 («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в России») КоАП РФ.

Кроме того, в заведении незаконно продавали алкоголь. Его деятельность пока приостановлена.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, рейд силовиков проводился еще по нескольким адресам. Подробности об этом не уточняются.

Ранее суд арестовал жительницу Херсонской области за хранение ручных боевых гранат.