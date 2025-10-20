Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:39, 20 октября 2025Силовые структуры

Лежащие на полу люди во время рейда в московском ночном клубе попали на видео

Полицейские нашли и оштрафовали 9 нелегальных мигрантов в ночном клубе Москвы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Сотрудники полиции провели рейд в одном из ночных клубов на северо-востоке Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как силовики спускаются в ночное заведение. Там лицом в пол лежат люди, пока кинологи с собаками проверяют их. Далее их и присутствующих в клубе девушек проводят в полицейскую машину.

По данным ведомства, всего во время рейда на улице Широкой проверили 47 гостей заведения. Девять из них оказались нарушителями миграционного законодательства — их оштрафовали по статье 18.8 («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в России») КоАП РФ.

Кроме того, в заведении незаконно продавали алкоголь. Его деятельность пока приостановлена.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, рейд силовиков проводился еще по нескольким адресам. Подробности об этом не уточняются.

Ранее суд арестовал жительницу Херсонской области за хранение ручных боевых гранат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине

    Способность Трампа заставить Зеленского принять условия России оценили

    Президент Венгрии заявил о гордости из-за встречи Путина Трампа

    Раскрыты подробности о выкатившемся за пределы полосы в Пулково самолете AZAL

    Очистные сооружения в российском городе вызвали вопросы у ФСБ

    В Кремле ответили на вопрос о планах России по обмену территориями с Украиной

    Названо число контактировавших с отравившимися россиянами лиц

    Мать 30 детей из российского города везла гуманитарку на СВО и попала в аварию

    В Кремле раскритиковали Европу за позицию по СВПД

    Российская металлургическая компания признала отсутствие денег на дивиденды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости