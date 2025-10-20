Силовые структуры
11:36, 20 октября 2025Силовые структуры

Женщину с боевыми гранатами поймали в Херсонской области

Жительнице Херсонской области грозит 12 лет колонии за хранение гранат и запалов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Суд арестовал жительницу Херсонской области за хранение ручных боевых гранат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным ведомства, 31-летняя женщина незаконно хранила у себя гранаты и запалы к ним. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 («Незаконное хранение взрывных устройств и взрывчатых веществ») УК РФ.

Россиянке грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее суд отправил под стражу помощника мошенников, обманувших дочь российского певца Михаила Турецкого — Эммануэль.

