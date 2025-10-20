Помощника обманувших дочь российского певца мошенников отправили в СИЗО

Помощник обманувших дочь Михаила Турецкого мошенников отправлен в СИЗО

Суд отправил под стражу помощника мошенников, обманувших дочь российского певца Михаила Турецкого — Эммануэль. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, в течение двух дней 20-летней девушке поступали звонки от людей, представлявшихся сотрудниками госорганов. Мошенники угрожали ответственностью за якобы финансирование террористической деятельности. Они пригрозили обысками и предложили задекларировать все семейные сбережения и передать через доставку такси. Первому приехавшему водителю Эммануэль отдала около 1,4 миллиона рублей, а второму — 15 тысяч долларов США.

Общий ущерб составил более 2,5 миллиона рублей. После того, как подозреваемый забрал наличность, он передал ее неизвестному мужчине на Магаданской улице. На время расследования водителя отправили в СИЗО.

Ранее россиян предупредили об опасности звонков со сбросом.