11:16, 20 октября 2025Силовые структуры

Помощника обманувших дочь российского певца мошенников отправили в СИЗО

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

Суд отправил под стражу помощника мошенников, обманувших дочь российского певца Михаила Турецкого — Эммануэль. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, в течение двух дней 20-летней девушке поступали звонки от людей, представлявшихся сотрудниками госорганов. Мошенники угрожали ответственностью за якобы финансирование террористической деятельности. Они пригрозили обысками и предложили задекларировать все семейные сбережения и передать через доставку такси. Первому приехавшему водителю Эммануэль отдала около 1,4 миллиона рублей, а второму — 15 тысяч долларов США.

Общий ущерб составил более 2,5 миллиона рублей. После того, как подозреваемый забрал наличность, он передал ее неизвестному мужчине на Магаданской улице. На время расследования водителя отправили в СИЗО.

Ранее россиян предупредили об опасности звонков со сбросом.

