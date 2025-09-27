Россиян предупредили об опасности звонков со сбросом

Бедеров: Звонки со сбросом направлены на то, чтобы жертва перезвонила

Цель звонков со сбросом — сыграть на любопытстве и чувстве беспокойства жертвы, чтобы она сама совершила дорогой звонок и отдала мошенникам свои деньги. Об этом в разговоре с RT предупредил директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

«Вас могут специально долго держать на линии под фоновую музыку или запись, чтобы "накрутить" максимальную сумму. Звонок-сброс также может использоваться для проверки активности базы телефонных номеров, а также для обхода средств защиты от телефонного мошенничества», — отметил собеседник RT.

Эксперт заявил, что наиболее надежный способ защиты — игнорировать пропущенные вызовы с незнакомых номеров или обзавестись голосовым помощником.

Ранее стало известно, что самый настойчивый телефонный мошенник попытался дозвониться жертве более 17 тысяч раз. Атака на абонента «Билайн» из Дагестана длилась более восьми часов. В среднем поступало 36 звонков в минуту.