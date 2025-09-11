Самый настойчивый телефонный мошенник попытался дозвониться жертве более 17 тысяч раз, об этом сообщает РИА Новости.
Атака на абонента «Билайн» из Дагестана длилась более восьми часов, рассказали агентству в компании. В среднем поступало 36 звонков в минуту, всего злоумышленники пытались дозвониться 17,6 тысячи раз.
«Клиент даже не узнал о том, что ему что-то угрожало», — отмечается в сообщении, антифрод-система оператора отразила сложную атаку 30 июня.
С января по август было заблокировано более 2,2 миллиарда спам-звонков и порядка 560 миллионов мошеннических вызовов.
Ранее россиянам рассказали о способе выявления номера мошенника. Любой вызов с номера, который начинается не с кода +7, может быть мошенническим. Для того чтобы узнать страну, с которой поступают звонки, нужно использовать поисковые системы или справочные сервисы, пояснила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.