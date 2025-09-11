Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:25, 11 сентября 2025Россия

Самый настойчивый телефонный мошенник попытался дозвониться жертве более 17 тысяч раз

РИАН: Настойчивый телефонный мошенник пытался дозвониться жертве 17,6 тыс. раз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Самый настойчивый телефонный мошенник попытался дозвониться жертве более 17 тысяч раз, об этом сообщает РИА Новости.

Атака на абонента «Билайн» из Дагестана длилась более восьми часов, рассказали агентству в компании. В среднем поступало 36 звонков в минуту, всего злоумышленники пытались дозвониться 17,6 тысячи раз.

«Клиент даже не узнал о том, что ему что-то угрожало», — отмечается в сообщении, антифрод-система оператора отразила сложную атаку 30 июня.

С января по август было заблокировано более 2,2 миллиарда спам-звонков и порядка 560 миллионов мошеннических вызовов.

Ранее россиянам рассказали о способе выявления номера мошенника. Любой вызов с номера, который начинается не с кода +7, может быть мошенническим. Для того чтобы узнать страну, с которой поступают звонки, нужно использовать поисковые системы или справочные сервисы, пояснила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Им грозит опасность». На Западе рассказали о предупреждении Путина союзникам Киева

    Американец предупредил наемников о 90-процентной вероятности умереть на Украине

    Самый настойчивый телефонный мошенник попытался дозвониться жертве более 17 тысяч раз

    В России допустили снижение ключевой ставки в сентябре

    Обманывающим российских пенсионеров предложили ужесточить наказание

    В Москве мошенник похитил у школьницы три миллиона рублей

    Раскрыт возможный объем помощи Украине в 2026 году

    Фигуранты дела о теракте в Крокусе не выплатят деньги по искам потерпевших

    Горящий автомобиль с загадочными останками внутри нашли на горной дороге

    Россиян предупредили о признаках неправильной диеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости