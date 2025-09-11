Самый настойчивый телефонный мошенник попытался дозвониться жертве более 17 тысяч раз

Самый настойчивый телефонный мошенник попытался дозвониться жертве более 17 тысяч раз, об этом сообщает РИА Новости.

Атака на абонента «Билайн» из Дагестана длилась более восьми часов, рассказали агентству в компании. В среднем поступало 36 звонков в минуту, всего злоумышленники пытались дозвониться 17,6 тысячи раз.

«Клиент даже не узнал о том, что ему что-то угрожало», — отмечается в сообщении, антифрод-система оператора отразила сложную атаку 30 июня.

С января по август было заблокировано более 2,2 миллиарда спам-звонков и порядка 560 миллионов мошеннических вызовов.

Ранее россиянам рассказали о способе выявления номера мошенника. Любой вызов с номера, который начинается не с кода +7, может быть мошенническим. Для того чтобы узнать страну, с которой поступают звонки, нужно использовать поисковые системы или справочные сервисы, пояснила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.