Россия
16:18, 20 октября 2025Россия

Назван необычный способ для Путина добраться на встречу с Трампом

Депутат ГД Делягин: Путин может добраться в Венгрию на одном самолете с Трампом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Существует необычный способ для президента России Владимира Путина добраться на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Венгрии — на одном самолете с американским лидером. Эту возможность назвал в Telegram депутат Госдумы Андрей Делягин.

По словам парламентария, для всех, «кто учился в школе до эпохи ЕГЭ», очевидно, что не существует маршрута, на котором борт президента не мог бы быть перехвачен авиацией недружественных стран. При этом он назвал два необычных варианта, которые помогли бы Владимиру Путину добраться в Будапешт, оба он назвал сказочными.

«Давайте для модели предположим какой-нибудь сказочный вариант, например, суборбитальный полет или просто в одном самолете с Трампом», — написал в блоге он. При этом Делягин отметил, что даже в случае, если глава государства окажется в Венгрии, существует риск исполнения властями страны решения Международного уголовного суда, выписавшего «ордер на арест» Владимира Путина.

Ранее опасности полета Владимира Путина в Венгрию описал российский военкор Александр Коц.

.
