18:41, 20 октября 2025Экономика

Москвичка приняла душ и была шокирована

Москвичку ударило током во время приема душа
Мария Черкасова

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Москвичку ударило током в душе, сообщает Telegram-канал Baza.

Шокирующий инцидент произошел в одной из квартир района Северное Тушино. Женщина купила стиральную машину, включила ее и пошла принимать душ. В какой-то момент москвичку ударило током через воду. После медицинского обследования было установлено, что она получила легкий разряд и отделалась лишь испугом, ее здоровью ничего не угрожает.

Сама москвичка причину произошедшего увидела в старой проводке. В доме постройки 90-х годов, скорее всего, отсутствовало заземление у электроприборов и оборудования, подсоединенных к водопроводной трубе. Также причина может быть связана с соседями, которые подключили заземляющий кабель к трубе.

Ранее в Москве мужчина получил ожоги в душе. Он включил водонагреватель, после чего произошло короткое замыкание и прибор загорелся. Огонь перекинулся на полотенца и другие предметы в ванной комнате. Мужчина был госпитализирован.

