20:30, 20 октября 2025Россия

Мужчина умер во время «сеанса очищения» души и тела в Петербурге

В Петербурге мужчина скончался во время сеанса очищения души и тела
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sreeyash Lohiya / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге мужчина скончался во время «сеанса очищения» души и тела. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Известно, что 39-летний уроженец Комсомольска-на-Амуре переехал в Петербург. Там он попал в религиозную компанию.

В один момент он решил провести «сеанс очищения». Перед этим мужчина отправил предупреждение своим знакомым о том, что он может скончаться.

После «сеанса» его нашли под капельницей в бессознательном состоянии. Однако приехавшим медикам спасти его не удалось.

Ранее бывшая прихожанка секты «Новый завет» рассказала, что на проповедях «промывают мозги», искажая Евангелие. Церковь «Новый завет» действует в Перми с 1991 года, ряд СМИ причисляет ее к секте.

