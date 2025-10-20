На Украине признали успехи российских войск в Купянске

DeepState: Армия России накопила достаточно сил в Купянске и продвигается на юг

Вооруженные силы (ВС) России накопили достаточно войск в Купянске и продвигаются на юг города. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинский аналитический проект DeepState.

Так, отмечают военкоры, украинские аналитики признают успехи российских войск в Купянске. Несмотря на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать, ВС РФ накопились в городе в достаточном количестве, чтобы вести штурм южной части города.

«Ближайшие недели станут решающими для судьбы Купянска. Либо ВСУ найдут резервы для стабилизационных действий, либо ВС РФ накопят критическую массу своей пехоты», — приводит Telegram-канал сообщение DeepState.

Ранее DeepState сообщал, что российские войска в результате успешных боевых действий у Владимировки продвинулись в районе прорыва у Доброполья. Отмечается, что российские военные смогли забросить к украинским позициям подразделение в размере 50-70 человек, которое продолжает закрепляться в селе.