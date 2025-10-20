Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:25, 20 октября 2025Бывший СССР

На Украине признали успехи российских войск в Купянске

DeepState: Армия России накопила достаточно сил в Купянске и продвигается на юг
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы (ВС) России накопили достаточно войск в Купянске и продвигаются на юг города. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинский аналитический проект DeepState.

Так, отмечают военкоры, украинские аналитики признают успехи российских войск в Купянске. Несмотря на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать, ВС РФ накопились в городе в достаточном количестве, чтобы вести штурм южной части города.

«Ближайшие недели станут решающими для судьбы Купянска. Либо ВСУ найдут резервы для стабилизационных действий, либо ВС РФ накопят критическую массу своей пехоты», — приводит Telegram-канал сообщение DeepState.

Ранее DeepState сообщал, что российские войска в результате успешных боевых действий у Владимировки продвинулись в районе прорыва у Доброполья. Отмечается, что российские военные смогли забросить к украинским позициям подразделение в размере 50-70 человек, которое продолжает закрепляться в селе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ереване убили чеченку, которая могла бежать за границу из-за домашнего насилия. Ее семья сделала заявление

    У несовершеннолетней девушки случился выкидыш после оргии с братом Карла III

    На Украине признали успехи российских войск в Купянске

    Венгрия отказалась блокировать новый пакет санкций против России

    Уход Боярского со сцены прокомментировали в театре

    Де Голль раскритиковал позицию Франции по Украине

    Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram

    На Западе испугались последствий аферы с российскими активами

    Две страны ЕС отказались участвовать в трибунале против России

    На Украине захотели лишить защиты русский и еще один язык

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости