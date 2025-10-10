Бывший СССР
Российские войска продвинулись в районе прорыва у Доброполья

DeepState: ВС России продвинулись у Владимировки под Добропольем
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий у Владимировки продвинулись в районе прорыва у Доброполья. Об этом сообщает в Telegram украинский аналитический проект DeepState.

«Враг вчера продолжил механизированные атаки на Владимировку и сумел высадить большой десант», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские военные смогли забросить к украинским позициям подразделение в размере 50-70 человек, которое продолжает закрепляться в селе.

Ранее стало известно, что российские войска прорвались в Константиновку. Отмечается, что российским диверсионно-разведывательным группам удалось прорваться к городу в результате боев в районе Александро-Шультино.

