Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:04, 20 октября 2025Интернет и СМИ

На Западе допустили отказ Путина от предложений Трампа в Будапеште

El Pais: Путин может отказаться от предложений Трампа в Будапеште
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин может отказаться от предложений американского коллеги Дональда Трампа на саммите в Будапеште. Такое развитие событие допустило западное издание El Pais.

Журналисты отметили, что глава Белого дома не готов поставлять Украине дальнобойные ракеты Tomahawk и возвращается к исходной точке переговоров.

Авторы статьи предположили, что Трамп собирается предложить Путину старую схему прекращения огня вдоль нынешней линии соприкосновения, и такой вариант готов принять украинский президент Владимир Зеленский.

При этом российский лидер, скорее всего, его отвергнет, считают журналисты, поскольку Москву интересует выполнение Киевом всех требований, озвученных ранее.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с российским лидером, в ходе которого, по словам президента США, был достигнут «большой прогресс». Политики договорились сначала организовать встречу министров иностранных дел, а затем встретиться лично в столице Венгрии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто предложение Трампа Зеленскому по территориям

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала грудь без бюстгальтера

    Боец рассказал об уничтожении опорников ВСУ при помощи телефона

    Apple признала iPhone Air провалом

    Раскрыто предупреждение Трампа Зеленскому о судьбе Украины

    Поставки китайского пива в Россию взлетели

    Стало известно о происхождении наемников ВСУ

    В российском регионе девятиклассница выпала из окна школы

    В России отреагировали на призыв Западу переходить в «режим войны»

    Делавший кукол из детских трупов россиянин дал свое первое интервью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости