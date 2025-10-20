На Западе допустили отказ Путина от предложений Трампа в Будапеште

El Pais: Путин может отказаться от предложений Трампа в Будапеште

Президент России Владимир Путин может отказаться от предложений американского коллеги Дональда Трампа на саммите в Будапеште. Такое развитие событие допустило западное издание El Pais.

Журналисты отметили, что глава Белого дома не готов поставлять Украине дальнобойные ракеты Tomahawk и возвращается к исходной точке переговоров.

Авторы статьи предположили, что Трамп собирается предложить Путину старую схему прекращения огня вдоль нынешней линии соприкосновения, и такой вариант готов принять украинский президент Владимир Зеленский.

При этом российский лидер, скорее всего, его отвергнет, считают журналисты, поскольку Москву интересует выполнение Киевом всех требований, озвученных ранее.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с российским лидером, в ходе которого, по словам президента США, был достигнут «большой прогресс». Политики договорились сначала организовать встречу министров иностранных дел, а затем встретиться лично в столице Венгрии.

