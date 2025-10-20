FR: Афера с российскими активами дорого обойдется обычным жителям Евросоюза

План Европейского союза (ЕС) использовать замороженные российские активы обернется ударом по самим европейцам. Об этом предупредила немецкая газета Frankfurter Rundschau (FR).

«За так называемыми "репарационными облигациями" скрывается сложная схема, которая в итоге может дорого обойтись немецким налогоплательщикам», — выражает опасение издание.

Как утверждается в материале, схема, помимо сомнений в ее законности, содержит очевидные финансовые риски: Украина сможет вернуть долг лишь в том случае, если РФ выплатит ей так называемые «репарации». Даже сторонники этой инициативы признают, что вероятность дефолта по таким кредитам «почти 100-процентная».

Именно поэтому ЕС «почти незаметно» обязал страны-члены предоставить Киеву собственные гарантии по кредитам. В результате, отмечает Frankfurter Rundschau, за их обеспечение заплатят обычные европейские налогоплательщики.

Ранее посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что попытка Евросоюза использовать замороженные российские активы в интересах Украины по сути представляет собой мошенническую схему. Парамонов также подчеркнул, что попытки «залезть в чужой карман» стали для ЕС способом скрыть собственные просчеты.