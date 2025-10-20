Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:12, 20 октября 2025Мир

На Западе испугались последствий аферы с российскими активами

FR: Афера с российскими активами дорого обойдется обычным жителям Евросоюза
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Guillaume Périgois / Unsplash

План Европейского союза (ЕС) использовать замороженные российские активы обернется ударом по самим европейцам. Об этом предупредила немецкая газета Frankfurter Rundschau (FR).

«За так называемыми "репарационными облигациями" скрывается сложная схема, которая в итоге может дорого обойтись немецким налогоплательщикам», — выражает опасение издание.

Как утверждается в материале, схема, помимо сомнений в ее законности, содержит очевидные финансовые риски: Украина сможет вернуть долг лишь в том случае, если РФ выплатит ей так называемые «репарации». Даже сторонники этой инициативы признают, что вероятность дефолта по таким кредитам «почти 100-процентная».

Именно поэтому ЕС «почти незаметно» обязал страны-члены предоставить Киеву собственные гарантии по кредитам. В результате, отмечает Frankfurter Rundschau, за их обеспечение заплатят обычные европейские налогоплательщики.

Ранее посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что попытка Евросоюза использовать замороженные российские активы в интересах Украины по сути представляет собой мошенническую схему. Парамонов также подчеркнул, что попытки «залезть в чужой карман» стали для ЕС способом скрыть собственные просчеты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ереване убили чеченку, которая могла бежать за границу из-за домашнего насилия. Ее семья сделала заявление

    Американский шахматист умер в 29 лет

    Певица Слава обвинила продюсеров в обмане и срыве премьеры

    У несовершеннолетней девушки случился выкидыш после оргии с братом Карла III

    На Украине признали успехи российских войск в Купянске

    Венгрия отказалась блокировать новый пакет санкций против России

    Уход Боярского со сцены прокомментировали в театре

    Де Голль раскритиковал позицию Франции по Украине

    Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram

    На Западе испугались последствий аферы с российскими активами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости