План Европейского союза (ЕС) использовать замороженные российские активы обернется ударом по самим европейцам. Об этом предупредила немецкая газета Frankfurter Rundschau (FR).
«За так называемыми "репарационными облигациями" скрывается сложная схема, которая в итоге может дорого обойтись немецким налогоплательщикам», — выражает опасение издание.
Как утверждается в материале, схема, помимо сомнений в ее законности, содержит очевидные финансовые риски: Украина сможет вернуть долг лишь в том случае, если РФ выплатит ей так называемые «репарации». Даже сторонники этой инициативы признают, что вероятность дефолта по таким кредитам «почти 100-процентная».
Именно поэтому ЕС «почти незаметно» обязал страны-члены предоставить Киеву собственные гарантии по кредитам. В результате, отмечает Frankfurter Rundschau, за их обеспечение заплатят обычные европейские налогоплательщики.
Ранее посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что попытка Евросоюза использовать замороженные российские активы в интересах Украины по сути представляет собой мошенническую схему. Парамонов также подчеркнул, что попытки «залезть в чужой карман» стали для ЕС способом скрыть собственные просчеты.